Bergamo | vaccinazioni di massa dopo il 12 aprile | 20mila dosi al giorno in 23 centri

(Di sabato 27 marzo 2021) Una volta terminata la fase dedicata agli over 80, la campagna vaccinale in provincia diproseguirà con la vaccinazione massiva: si stima che si possa partireil 12. Dati e dettagli sono emersi venerdì 26 marzo, durante la consueta riunione tra l’Ats die i sindaci della provincia, per l’aggiornamento settimanale sull’evoluzione della situazione epidemiologica. E proprio venerdì sono state definite le ultime sedi presenti sul territorio, incluse quelle partite di recente di Clusone e Mapello, e quella di prossima apertura a Rogno. Complessivamente saranno 23 inei quali i cittadini bergamaschi saranno convocati per l’inoculazione del vaccino, che a pieno regime garantirannosomministrazioni al: una cifra che supera ...

... le difficoltà delle campagne di vaccinazioni nei singoli paesi membri, che avranno ricadute sulla ... Nell'ultima settimana Draghi è andato a Bergamo, la capitale italiana del dolore, ha pronunciato ...
... i quali garantiranno il 30 per cento delle vaccinazioni quotidiane, per lo più negli hub già esistenti. Ad annunciare la notizia è stata l'Ats di Bergamo nel corso della consueta call settimanale ...
In Lombardia 5.077 casi e 100 decessi. Aumentano i contagi in Puglia e in Emilia. Il premier Draghi annuncia la riapertura delle scuole in zona rossa ma solo fino alla prima media.