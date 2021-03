Beni confiscati, l’Ue finanzia 415 progetti: 82 milioni di euro alla Campania (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 415 i progetti appoggiati dalla politica di coesione europea che riguardano i Beni confiscati alla criminalita’ organizzata, per un finanziamento pubblico netto di oltre 273 milioni di euro. Lo rivela OpenCoesione, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita dall’associazione Libera. Sette progetti su 10 hanno un costo pubblico inferiore ai 650.000 euro e toccano il 28% delle risorse a disposizione. Inoltre, la maggior parte dei finanziamenti sono erogati nell’ambito del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr), per un totale di 300 progetti, perlopiu’ concentrati in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 415 iappoggiati dpolitica di coesionepea che riguardano icriminalita’ organizzata, per unmento pubblico netto di oltre 273di. Lo rivela OpenCoesione, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita dall’associazione Libera. Settesu 10 hanno un costo pubblico inferiore ai 650.000e toccano il 28% delle risorse a disposizione. Inoltre, la maggior parte deimenti sono erogati nell’ambito del Fondopeo per lo sviluppo regionale (Fesr), per un totale di 300, perlopiu’ concentrati in ...

