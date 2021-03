Benevento | la rabbia dell’opposizione sul concerto di Pasqua | “Chi ha organizzato si dimetta”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “In un momento storico particolarmente complicato come quello pandemico che stiamo vivendo, un’amministrazione comunale seria avrebbe dovuto valutare attentamente la necessità e l’opportunità di realizzare un evento culturale, peraltro in un luogo chiuso come l’Auditorium Sant’Agostino“. Così in una nota per la stampa i consiglieri comunali Delia Delli Carri, Italo Di Dio, Marianna Farese, Floriana Fioretti, Mimmo Franzese, Anna Maria Mollica, Luca Paglia, Antonio Puzio, Angela Russo, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio. “Ci saremmo aspettati – prosegue la nota – maggiore sensibilità, attenzione e rispetto verso chi oggi, da circa un anno, ha un’attività chiusa e non riesce a sbarcare il lunario; è in difficoltà economiche e non sa come uscirne; è privato della propria spensieratezza come i giovani e verso chi oggi lotta per ...