Benevento 5, Dello Iacovo: “Stiamo in guardia, il Terracina darà tutto per batterci” (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiProvare a vincere le gare che restano e poi tirare le somme. E’ questa la strada che traccia Gerardo Dello Iacovo, match analyst del Benevento 5, alla vigilia dell’insidiosa sfida casalinga contro un Real Terracina alla ricerca di punti per blindare la salvezza “Sabato scorso – sottolinea Dello Iacovo – era fondamentale riprendere il cammino e mi aspettavo un Senise ben messo in campo. Devo dire che ci hanno stupiti perché avevano tante assenze, ma sono stati bravi a metterci molto in difficoltà. D’atra parte il risultato lo testimonia. Ci prendiamo di buono i tre punti e la consapevolezza di aver tenuto botta rispetto ad un momento di mini crisi perché dopo aver perso con il Sala Consilina chiaramente lo scoramento avrebbe potuto prendere un po’ tutta la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiProvare a vincere le gare che restano e poi tirare le somme. E’ questa la strada che traccia Gerardo, match analyst del5, alla vigilia dell’insidiosa sfida casalinga contro un Realalla ricerca di punti per blindare la salvezza “Sabato scorso – sottolinea– era fondamentale riprendere il cammino e mi aspettavo un Senise ben messo in campo. Devo dire che ci hanno stupiti perché avevano tante assenze, ma sono stati bravi a metterci molto in difficoltà. D’atra parte il risultato lo testimonia. Ci prendiamo di buono i tre punti e la consapevolezza di aver tenuto botta rispetto ad un momento di mini crisi perché dopo aver perso con il Sala Consilina chiaramente lo scoramento avrebbe potuto prendere un po’ tutta la ...

