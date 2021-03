Belen la ricordate il giorno del suo matrimonio con De Martino? Eccola vestita da sposa

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 27 marzo 2021)Rodriguez e Stefano Denon stanno più insieme da un bel po’. Le loro strade si sono divise ed oggi conservano un buon ricordo della loro storia d’amore. Hanno una rapporto civile, anche per preservare il benessere di Santiago. La loro relazione ha fatto sognare tantissime persone, entrambi giovanissimi ed innamorati si sonoti con una cerimonia in grande stile.ildelle sue nozze era incantevole.l’abito che ha indossato per il grandee Stefano: Ildel loro si è ancora impresso nelle mente di moltiRodriguez, oggi è felicemente impegnata con Antonino Spinalbese. La loro relazione procede a gonfie vele e a coronare il loro grandissimo ...