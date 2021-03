Bce | Lane | ‘politica di bilancio e investimenti essenziali contro shock Covid’**

(Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – La politica monetaria accomodante della Bce non basterà a contrastare gli effetti della pandemia di Covid. Ne è convinto il membro del Comitato esecutivo Bce, Philip, ospite del workshop Ambrosetti. “Accanto alla nostra politica, è essenziale che la politica dicontrasti locausato dalla pandemia sui redditi e sulla capacità produttiva delle imprese, assicuri condizioni della domanda complessiva propizie a una rapida ripresa e sostenga le prospettive di crescita a medio termine attraverso opportunipubblici”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' quanto ha detto in un'intervista alla Cnbc il capoeconomista dellaPhilip. "E' importante sottolineare che quando abbiamo preparato le nostre ultime previsioni un paio di settimane fa - ...Perché, spiega un altro dei componenti del board della, Philip, la crisi è stata determinata da un evento, come il Covid, completamente esterno all'economia. Se finiscono pandemia e ...Lo sottolinea Philip R. Lane, membro del Comitato esecutivo della Bce, durante il workshop Ambrosetti. "Naturalmente, un vero mercato unico dei servizi finanziari dovrebbe essere accompagnato da una ...Milano, 27 mar. (Adnkronos) – La pandemia di Covid “è uno shock di incertezza”, un’incertezza “inevitabile” in cui “è essenziale che la Bce svolga un ruolo di stabilizzazione e rafforzi la fiducia imp ...