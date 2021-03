Bastoni | “Battere la Juve ci ha dato la spinta”

(Di sabato 27 marzo 2021) Assieme ai compagni neroazzurri Barella e Sensi, anche il difensoresi è aggregato nel ritiro della Nazionale di Roberto Mancini. Dal rapporto con Conte al percorso dell’Inter passando per la tanto discussa “costruzione dal basso”, il calciatore ha parlato ai microfoni di Rai Sport., consapevole della crescita? Alessandro, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale Italiana dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella gara d’esordio degli ‘Azzurri’ di Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. “Consapevole della crescita? Sì, e lo dimostra anche il fatto che stiamo facendo bene nel club anche rispetto allo scorso anno. Sono migliorato tanto anche grazie all’aiuto dei compagni e di mister Conte“. Ha dichiarato il giovane difensore Il ...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Bastoni: “Gran rapporto con Conte, battere la Juve c’ha dato la spinta. Lo scudetto…” - fcin1908it : Bastoni: “Gran rapporto con Conte, battere la Juve c’ha dato la spinta. Lo scudetto…” - infoitsport : Bastoni: “Gran rapporto con Conte, battere la Juve c’ha dato la spinta. Lo scudetto…” - infoitsport : Inter, Bastoni: 'Sono cresciuto tanto grazie all'aiuto di Conte. Battere la Juve ci ha dato spinta' - infoitsport : Bastoni: “Cresciuto grazie a Conte, battere la Juventus ci ha cambiato. Sulla costruzione dal basso…” -

Ultime Notizie dalla rete : Bastoni Battere

... Alessandroha anche parlato della sua Inter e della corsa verso lo scudetto: 'È un ...la Juve in campionato ci ha dato una grande spinta, perché non c'eravamo mai riusciti lo scorso ...Commenta per primo Alessandro, difensore dell' Inter , ora in Nazionale per le qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, ...la Juve in campionato ci ha dato una grande spinta e forza, ...Il calciatore neroazzurro Bastoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il rapporto con Conte e la crescita dell'Inter ...Battere la Juve in campionato ci ha dato una grande spinta ... io e Barella siamo riusciti a fare il salto di qualità che ci mancava e si sta vedendo". Bastoni chiude con la sua idea sulla costruzione ...