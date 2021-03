Basta con la Didattica a distanza è tempo di riaprire le scuole, manifestazione a Salerno (Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santis Una ventina di genitori ed una decina di bambini si sono ritrovati ieri mattina in piazza Caduti di Brescia a Pastena per una manifestazione di protesta pacifica contro la chiusura delle scuole. Una manifestazione organizzata dai vari comitati nati durante questo periodo della pandemia e dai?Cobas scuola. “E’ cambiato il governo e ancora una volta dalle parole non si è passati ai fatti: stesse precarietà, inefficienze e disorganizzazioni del precedente. Particolarmente grave è l’inerzia per quel che riguarda le scuole, che sono state chiuse in gran parte delle province e mentre si afferma che questo sia l’unico provvedimento possibile, niente si sta facendo non solo per riportare il più rapidamente in presenza piena gli studenti ma neanche per garantire che tutto ciò non si ripeta anche nel prossimo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santis Una ventina di genitori ed una decina di bambini si sono ritrovati ieri mattina in piazza Caduti di Brescia a Pastena per unadi protesta pacifica contro la chiusura delle. Unaorganizzata dai vari comitati nati durante questo periodo della pandemia e dai?Cobas scuola. “E’ cambiato il governo e ancora una volta dalle parole non si è passati ai fatti: stesse precarietà, inefficienze e disorganizzazioni del precedente. Particolarmente grave è l’inerzia per quel che riguarda le, che sono state chiuse in gran parte delle province e mentre si afferma che questo sia l’unico provvedimento possibile, niente si sta facendo non solo per riportare il più rapidamente in presenza piena gli studenti ma neanche per garantire che tutto ciò non si ripeta anche nel prossimo ...

