Basket | la Dinamo Sassari batte Cremona nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021)ventiquattresimaA 2020-2021 dilatorna alla vittoria superandocon il punteggio di 95-84. Al “PalaSerradimigni” i sardi, tornati in campo dopo le partite rinviate a causa dei casi di Covid-19, ottengono un successo prezioso con il quale salgono a quota 28 punti, consolidando il quarto posto e mettendo nel mirino anche il secondo. Nel primo quarto di gara c’è un sostanziale equilibrio con tanti canestri da una parte e dall’altra, ma sono i lombardi a farsi preferire, trascinati da un Mian subito in grande spolvero (9 punti per lui nei 10? iniziali): si va alla prima pausa sul punteggio di 26-29. Il secondo periodo, però, comincia con tutt’altro spartito: la ...