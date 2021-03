Basket femminile, Serie A1: Schio batte Ragusa, Vigarano riaccende le speranze di salvezza (Di sabato 27 marzo 2021) Nella serata odierna si sono disputati i due anticipi della Serie A1 2020-2021 di Basket femminile. Due vittorie interne: pronosticabile quella di Schio contro Ragusa, del tutto inattesa quella di Vigarano contro Lucca. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Si allunga a 14 la striscia di vittorie consecutive del Famila Schio, che supera la Passalacqua Ragusa con il punteggio di 66-60 e affianca momentaneamente Venezia in testa alla classifica. Gara equilibrata con le Oranges brave a costruire il vantaggio nel finale di primo tempo (chiuso sul +6) e poi a conservarlo fino in fondo. A trascinare le venete è la solita Sandrine Gruda, top scorer del match con 20 punti, mentre alle siciliane non bastano i 18 punti di Isabelle Harrison. Colpo a sorpresa dii ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Nella serata odierna si sono disputati i due anticipi dellaA1 2020-2021 di. Due vittorie interne: pronosticabile quella dicontro, del tutto inattesa quella dicontro Lucca. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Si allunga a 14 la striscia di vittorie consecutive del Famila, che supera la Passalacquacon il punteggio di 66-60 e affianca momentaneamente Venezia in testa alla classifica. Gara equilibrata con le Oranges brave a costruire il vantaggio nel finale di primo tempo (chiuso sul +6) e poi a conservarlo fino in fondo. A trascinare le venete è la solita Sandrine Gruda, top scorer del match con 20 punti, mentre alle siciliane non bastano i 18 punti di Isabelle Harrison. Colpo a sorpresa dii ...

