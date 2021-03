Barra | tragedia alla stazione Botteghelle | capostazione muore investito da camion

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barra tragedia

2a News

... all'esterno della stazione della Circumvesuviana di via Botteghelle, nel quartiere. Un ...da garantire "Ci associamo al dolore delle famiglie dei lavoratori rimasti vittime dell'ennesima...Donna uccisa in un incidente stradale ad Avezzano La vittima è Giuseppina, 80 anni, investita da un camion in retromarcia che aveva portato il gas nella sua abitazione. Lasi è ...L’incidente all’esterno di un punto di snodo delle linee ferroviarie nel quartiere Barra: il mezzo della ditta di pulizie era parcheggiato su una discesa e improvvisamente si è mosso travolgendo il fu ...Donna uccisa in un incidente stradale ad Avezzano. La vittima è Giuseppina Barra, 80 anni, investita da un camion in retromarcia che aveva portato il gas nella sua ...