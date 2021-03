Bari, Legionella nelle tubature: sgomberato l’Istituto Oncologico (Di sabato 27 marzo 2021) A Bari, hanno trovato tracce del batterio della Legionella nelle tubature dell’Istituto Oncologico. Sul caso sta indagando la Procura Un nuovo allarme per quanto riguarda il batterio della Legionella. Non solo il Coronavirus, dunque, in questo periodo, suona l’allarme nei pronti soccorsi. Nel reparto di oncologia interventistica dell’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, infatti, hanno rinvenuto la presenza del batterio. Subito la direzione ha disposto la sanificazione di tutti gli impianti idrici e lo sgombero di tutti i reparti. Attualmente i pazienti ricoverati sono 65. Una decina saranno trasferiti in altre strutture ospedaliere della provincia mentre gli altri saranno dimessi come era già ... Leggi su zon (Di sabato 27 marzo 2021) A, hanno trovato tracce del batterio delladel. Sul caso sta indagando la Procura Un nuovo allarme per quanto riguarda il batterio della. Non solo il Coronavirus, dunque, in questo periodo, suona l’allarme nei pronti soccorsi. Nel reparto di oncologia interventistica delGiovanni Paolo II di, infatti, hanno rinvenuto la presenza del batterio. Subito la direzione ha disposto la sanificazione di tutti gli impianti idrici e lo sgombero di tutti i reparti. Attualmente i pazienti ricoverati sono 65. Una decina saranno trasferiti in altre strutture ospedaliere della provincia mentre gli altri saranno dimessi come era già ...

