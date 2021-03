Barcellona | Pjanic | «Ho firmato per fare la storia di questo club»

(Di sabato 27 marzo 2021) Miralemha parlato dei suoi primi mesi ale degli obiettivi che si pone in blaugrana Il centrocampista del, Miralem, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo. Le parole dell’ex Juventus. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 FUTURO AL– «Sì, certo, non hoper la partenza dal Barça l’anno successivo, hoperlain unche era sulla mia strada da tanti anni».– «Guarda, sono venuto al Barça per vincere la Champions League,è il mio obiettivo. Quest’anno voglio aiutare a vincere il doppio, questa è la mia mentalità. Non mi arrendo mai. Se non gioco, la mattina dopo mi alleno più ...

Miralemin un'intervista al Mundo Deportivo ha parlato della sua difficile situazione al: 'Non ho firmato per andarmene l'anno seguente. Da anni era mia intenzione venire qua e voglio ...... non consentirà follie agli eventuali acquirenti, Paris Saint Germain,, Chelsea, ...6 milioni e quindi ogni offerta significativa oppure ogni scambio stile- Arthur potrebbe portare ...Miralem Pjanic in un’intervista al Mundo Deportivo ha parlato della sua difficile situazione al Barcellona: “Non ho firmato per andarmene l’anno seguente. Da anni era mia intenzione venire qua e vogli ...Miralem Pjanic fatica a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel Barcellona, ma il centrocampista bosniaco non si arrende. "Non ho firmato ...