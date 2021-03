Azzolina: il mio stalker assunto dalla Lega. E il ministero revoca l’incarico a Pasquale Vespa (Di sabato 27 marzo 2021) Pasquale Vespa, indicato dall’ex ministro Lucia Azzolina come suo stalker, non è più collaboratore del sottosegretario leghista Rossano Sasso al ministero dell’Istruzione. Incarico revocato. Azzolina: denunciai Pasquale Vespa per quel video horror Lucia Azzolina, oggi semplice deputata, lo aveva denunciato per un video. Vespa ne aveva pubblicato uno contenente una sua foto e frame da film horror con sangue, mostri e streghe che terminava con la frase “da disoccupati saremo il vostro peggiore incubo”. E poi aveva pubblicato anche post sul suo conto su Facebook il cui contenuto non si conosce e che l’ex ministra definisce post volgari e sessisti. Il 9 aprile comincerà il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021), indicato dall’ex ministro Luciacome suo, non è più collaboratore del sottosegretario leghista Rossano Sasso aldell’Istruzione. Incaricoto.: denunciaiper quel video horror Lucia, oggi semplice deputata, lo aveva denunciato per un video.ne aveva pubblicato uno contenente una sua foto e frame da film horror con sangue, mostri e streghe che terminava con la frase “da disoccupati saremo il vostro peggiore incubo”. E poi aveva pubblicato anche post sul suo conto su Facebook il cui contenuto non si conosce e che l’ex ministra definisce post volgari e sessisti. Il 9 aprile comincerà il ...

