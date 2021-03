Azzolina, il ministero dell'Istruzione revoca incarico al professor Vespa accusato di 'cyberbullismo' (Di sabato 27 marzo 2021) Vespa, revoca dell'incarico. Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha dato mandato all'amministrazione di procedere alla revoca dell'incarico assegnato al professor Pasquale Vespa, consulente ... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021). Il MinistroPatrizio Bianchi ha dato mandato all'amministrazione di procedere allaassegnato alPasquale, consulente ...

