Azzano | proclamato lo stato di agitazione alla Work&Service

(Di sabato 27 marzo 2021) La Uiltrasporti indice lodiper l’appalto della Work&Service all’impianto Dhl diSan Paolo, nella quale sono impiegati circa 80 corrieri. Infatti nel primo incontro con UILTrasporti e Filt-CGIL del 24 febbraio la Work&Service aveva presentato una proposta in merito all’applicazione dell’Accordo Quadro Nazionale DHL, rigettata nell’assemblea sindacale Cgil-Uil dei lavoratori del 25 febbraio scorso. La Uiltrasporti aveva allora inviato, in data 11 marzo, una richiesta di incontro con una proposta di accordo senza ottenere risposta,quale ha fatto seguito un’ulteriore sollecitazione il 22 marzo con un’altra proposta per cercare di arrivare ad un accordo che potesse soddisfare entrambe le parti. Nell’ultima missiva si informava l’azienda della volontà, qualora non si fosse trovata una ...