Aveva solo 4 anni, la Polizia si è trovata davanti una scena raccapricciante (Di sabato 27 marzo 2021) La Polizia da qualche giorno indagava sulla sparizione di una bambina di 4 anni. Quando l'hanno trovata è stato terribile. Immagine di repertorio (Google Images)Ci sono delle persone che hanno davvero poco di umano. Certi gesti, infatti, non hanno una spiegazione logica e forse non sarebbero stati compiuti nemmeno da un animale. Eppure sulla terra c'è gente spregevole, che non si fa scrupoli commettendo crimini orribili con una facilità assurda. Questa volta l'orrore arriva dal Pakistan, dove una bambina di soli 4 anni è stata prima violentata e poi uccisa. Un qualcosa di orribile che si è consumato nella provincia di Khiber Pakhtunkhwa. A riferirlo è la Polizia locale, che indagando si è ritrovata dinanzi ad una scena a dir poco ...

