Avellino-Virtus Francavilla | le probabili formazioni

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Operazione riscatto. L’cerca i tre punti contro laper mettersi alle spalle il passo falso di Catania. La truppa di Piero Braglia, dopo la sconfitta con gli etnei, vuole blindare il secondo posto in classifica. Il Bari, ieri pomeriggio, in anticipo ha battuto (2-0) la Paganese. Senza dimenticare il Catanzaro che si tiene in scia. All’appuntamento interno, l’, ci arriva orfani di quattro elementi. Luigi Silvestri squalificati mentre nessun responso negativo per De Francesco, Carriero e Bernardotto. Tutto rinviato, ovviamente si spera, al match di sabato contro la Ternana. In ottica formazione, Braglia, confermerà il 3-5-2. In difesa Rocchi prenderà il posto di Silvestri; Rizzo a centrocampo mentre l’attacco vedrà dal primo minuto ...

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Alberto Colombo per Virtus Francavilla, in programma domani con calcio d'inizio alle 15, allo stadio 'Partenio - Lombardi', valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Fuori gli ... Avellino – Operazione riscatto. L'Avellino cerca i tre punti contro la Virtus Francavilla per mettersi alle spalle il passo falso di Catania. La truppa di Piero Braglia, dopo la sconfitta con gli ... Saranno sette i calciatori dell'Avellino che salteranno la sfida contro la Virtus Francavilla. Mister Braglia, come riporta TuttoAvellino.it, non potrà disporre di Carriero, De Francesco ...