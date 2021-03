Avellino | marito e moglie muoiono per Covid a un giorno di distanza

(Di sabato 27 marzo 2021) Una tragedia ha fatto precipitare nello sconforto e nel dolore la comunità distroncati dala 1dil’uno dall’altra Antonio Melchionda e Franca Maria SpagnuoloLa comunità diè sotto shock per la morte di due coniugi, Antonio Melchionda e Franca Maria Spagnuolo, a undil’uno dall’altra: in una manciata di ore sono stati strappati all’affetto dei loro cari dallo spietato. Entrambi 74enni e docenti in pensione, sposati da 48 anni, erano molto noti nel capoluogo irpino, soprattutto Antonio Melchionda visto che per anni è stato anche dirigente della locale sezione provinciale della Cisl. Risultati positivi al Coronavirus, le condizioni di ...

... tanto da richiederne il ricovero all'ospedale San Giuseppe Moscati di: Franca Maria Spagnuolo era stata ricoverata lo scorso 14 marzo, un giorno prima del. È stato Antonio Melchionda,...Entrambi si trovavano nel reparto di terapia subintensiva del Covid Hospital del San Giuseppe Moscati di.