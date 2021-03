Autostrade, slitta l’offerta Cdp. Domenica nuovo cda (Di sabato 27 marzo 2021) Il board di Cassa si è aggiornato per valutare possibili affinamenti alla proposta che valuta il 100% della concessionaria 9,1 miliardi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 27 marzo 2021) Il board di Cassa si è aggiornato per valutare possibili affinamenti alla proposta che valuta il 100% della concessionaria 9,1 miliardi

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade slitta Autostrade, slitta l'offerta Cdp. Domenica nuovo cda Cdp si prende altre 24 ore prima di deliberare l'offerta per l'acquisto, in cordata con Blackstone e Macquarie, dell'88% di Autostrade per l'Italia. Il cda che ieri in serata avrebbe dovuto dare l'ok ...

La conferenza dell'Ema in attesa del verdetto di giovedì su AstraZeneca ... l'ormai evidente ritardo è conseguenza di un contrasto interno a livello politico o è solo un problema di risorse? Slitta ancora la fine della vicenda autostrade Autostrade Si va verso un nuovo ...

Autostrade, slitta l’offerta Cdp. Domenica nuovo cda Il Sole 24 ORE Autostrade, Cdp lima l'offerta tagli al fondo per gli indennizzi ROMA Anche l'ultimo miglio della trattativa per la cessione dell'88% di Autostrade per l'Italia al consorzio guidato ... l'offerta da presentare ad Atlantia previsto per ieri è slittato a oggi. Per ...

Autostrade, slitta I’offerta ma resta la valutazione di 9,1 miliardi per il 100% Cdp vaglia gli elementi che cambiano la proposta con i fondi. Se Aspi avrà ristori fino a 400 milioni i soldi andranno ai soci ...

