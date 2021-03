Autostrade, alla stretta finale. Offerta di Cdp ad Atlantia migliorata di 1,4 miliardi. Ai Benetton andrebbero 2,4 miliardi di euro (Di sabato 27 marzo 2021) Siamo probabilmente davvero arrivati al prendere o lasciare. La nuova Offerta di Cassa depositi e prestiti e dei fondi Blackstone e Macquaire ad Atlantia per rilevavare la sua partecipazione dell’88% in Autostrade per l’Italia vale 1,4 miliardi in più rispetto alla precedente che era stata giudicata insufficiente dai destinatari. Secondo anticipazioni del quotidiano la Repubblica, la cifra aggiuntiva sarebbe il frutto di un insieme di detrazioni e compensazioni che vanno a definire la cifra iniziale. Si sono ridotte le valutazioni sui possibili rischi legali legati al disastro del ponte Morandi, è cresciuto l’ammontare dei ristori Covid. Non cambia la valutazione di Aspi che resta fissata a 9,1 miliardi. Cifra che però non dovrebbe più subire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Siamo probabilmente davvero arrivati al prendere o lasciare. La nuovadi Cassa depositi e prestiti e dei fondi Blackstone e Macquaire adper rilevavare la sua partecipazione dell’88% inper l’Italia vale 1,4in più rispettoprecedente che era stata giudicata insufficiente dai destinatari. Secondo anticipazioni del quotidiano la Repubblica, la cifra aggiuntiva sarebbe il frutto di un insieme di detrazioni e compensazioni che vanno a definire la cifra iniziale. Si sono ridotte le valutazioni sui possibili rischi legali legati al disastro del ponte Morandi, è cresciuto l’ammontare dei ristori Covid. Non cambia la valutazione di Aspi che resta fissata a 9,1. Cifra che però non dovrebbe più subire ...

TeresaBellanova : È un'ottima notizia l'accordo fra Autostrade e i sindacati per garantire ai dipendenti in smart working un'ora e me… - LBasemi : RT @StartMagNews: Agcm sanziona Autostrade per l’Italia, che replica alla decisione dell’Antitrust. Tutti i dettagli. L'articolo di @giusy_… - infoiteconomia : Atlantia alla resa dei conti e su Autostrade stangata Antitrust - VienDalMare84 : RT @GabriDiGirolamo: La #multa di 5 milioni di euro dell'Antitrust a #Autostrade per l'Italia è conseguenza di una gestione infausta. Si ch… - AndreD81 : RT @FitCisl: Esprimiamo soddisfazione per l’accordo firmato con Autostrade per l’Italia: riconosce il diritto alla disconnessione ai genito… -