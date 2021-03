Assegno unico per figli a carico: le ultime novità, come funziona (Di sabato 27 marzo 2021) Il governo Draghi conferma l’arrivo dell’Assegno unico per figli a carico dal 1° luglio 2021: sarà di 250 euro al mese con una maggiorazione per i disabili. Ecco tutti i dettagli. come in parte anticipato, l’Assegno unico 2021 arriverà il prossimo 1° luglio: l’importo è stato fissato in 250 euro al mese per ogni figlio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 marzo 2021) Il governo Draghi conferma l’arrivo dell’perdal 1° luglio 2021: sarà di 250 euro al mese con una maggiorazione per i disabili. Ecco tutti i dettagli.in parte anticipato, l’2021 arriverà il prossimo 1° luglio: l’importo è stato fissato in 250 euro al mese per ognio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

matteorenzi : Settimana decisiva per l’approvazione definitiva dell’assegno unico, pezzo rilevante del #FamilyAct lanciato alla L… - elenabonetti : Lo abbiamo lanciato alla Leopolda nel #Familyact, adesso diventa una realtà per tutti. L'assegno unico e universale… - ItaliaViva : Dal 1 Luglio l'Assegno Unico e universale diventerà realtà. Una misura nata insieme al Family Act sul palco della… - SandroBonomi2 : RT @PaoloBorg: Quelli del Pd fanno le congratulazioni a Delrio per l'assegno unico perché non sanno che fuori dal Pd sono ci sono donne lib… - ninabecks1 : RT @marattin: I politici nei prossimi 3 mesi si divideranno in due gruppi: coloro che faranno a gara a intestarsi la paternità dell’assegno… -