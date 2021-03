Assegno unico figli, Pd e Italia Viva: di chi è il merito? (Di sabato 27 marzo 2021) Da luglio arriva l’Assegno unico universale, con 250 euro al mese per ciascun figlio. Il premier Mario Draghi ha ribadito che l’agevolazione partirà in estate. Italia Viva e Pd, nelle ultime ore, hanno ribadito la rispettiva paternità del provvedimento. “Sul lungo periodo la più grave crisi Italiana è quella demografica. Serve agire: martedì diventa legge l’Assegno universale, il primo pezzo del FamilyAct lanciato alla Leopolda. Ma è solo un passaggio: deve essere chiaro che l’Assegno universale è solo il primo passo”, ha twittato Matteo Renzi. “Idee nate alla Leopolda e arrivate in Parlamento. Italia Viva ha saputo trasformare le intuizioni di quei tavoli di lavoro in azioni concrete”, ha scritto su Facebook Ettore ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) Da luglio arriva l’universale, con 250 euro al mese per ciascuno. Il premier Mario Draghi ha ribadito che l’agevolazione partirà in estate.e Pd, nelle ultime ore, hanno ribadito la rispettiva paternità del provvedimento. “Sul lungo periodo la più grave crisina è quella demografica. Serve agire: martedì diventa legge l’universale, il primo pezzo del FamilyAct lanciato alla Leopolda. Ma è solo un passaggio: deve essere chiaro che l’universale è solo il primo passo”, ha twittato Matteo Renzi. “Idee nate alla Leopolda e arrivate in Parlamento.ha saputo trasformare le intuizioni di quei tavoli di lavoro in azioni concrete”, ha scritto su Facebook Ettore ...

