Assegno unico familiare confermato da Draghi | fino a 250 euro mensili a partire da luglio 2021

(Di sabato 27 marzo 2021) Tra i tanti provvedimenti presi dal nuovo Governo, c'è anche quello dedicato alle famiglie. Parliamo dell', una misura studiata per dare un sostegno economico alle famiglie che hanno a carico uno o più figli. Dopo essere rimasto in sospeso a causa della crisi di governo, il progetto riguardante l'è stato finalmente ripreso e, dopo l'ok dalla commissione del Senato, arriva finalmente la conferma anche dal presidente del Consiglio, Mario. Secondo quanto è stato annunciato dal premier durante la conferenza stampa, avvenuta presso la sala multifunzionale della presidenza del Consiglio, l'sarà disponibile a ...

La deputata del Pd: "Finalmente anche da noi, come accade in molti paesi d'Europa, ci sarà l'per i figli. Adesso dobbiamo continuare su questa strada di sostegno alle famiglie e alle donne"Il segretario del Pd Enrico Letta ha ritwittato il post del Partito democratico sull'universale che verrà approvato la prossima settimana. 'Un aiuto concreto alle famiglie, soprattutto le più disagiate, a chi ha figli e deve garantire loro un futuro. Una riforma storica ...Roma, 27 mar (Adnkronos) - "Non so se voluto dal @pdnetwork o voluto da @ItaliaViva e fa un po’ ridere questa corsa al meme di rivendicazione, mi sembra però in generale un’ottima notizia. Intanto per ...Ad aprile si troveranno altri soldi con lo scostamento di bilancio nel Def e a luglio partirà l'assegno unico da 250 euro, ma «dopo un periodo di sostentamento delle famiglie, bisogna creare nuovi ...