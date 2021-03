Ascolti Tv venerdì 26 marzo 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) Ascolti Tv venerdì 26 marzo Prima serata Ciao Darwin – A grande richiesta milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Canzone segreta milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln The Good Doctor 4×10 1a Tv milioni e %The Resident 2×22-23 1a Tv Free milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Ienemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Titolo V mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarto Grado mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Migliori Fratelli di Crozza mila e % Propaganda Live mila e% T2 Trainspotting mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi saranno posizionati in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 27 marzo 2021)Tv26Prima serata Ciao Darwin – A grande richiesta milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Canzone segreta milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln The Good Doctor 4×10 1a Tv milioni e %The Resident 2×22-23 1a Tv Free milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Ienemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Titolo V mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarto Grado mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Migliori Fratelli di Crozza mila e % Propaganda Live mila e% T2 Trainspotting mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi saranno posizionati in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata ...

Ascolti Tv venerdì 26 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...

Diritti tv a Dazn e Tim: cosa cambia per la serie A (e per tutti noi) ...devono fare i 5 milioni di abbonati a Sky Dalla nuova stagione si volta pagina dopo che venerdì con ... A febbraio quando il derby di Milano ha registrato il record di ascolti con 2,2 milioni di persone, ...

Diritti tv a Dazn e Tim: cosa cambia per la serie A (e per tutti noi) 
devono fare i 5 milioni di abbonati a Sky Dalla nuova stagione si volta pagina dopo che venerdì con ... A febbraio quando il derby di Milano ha registrato il record di ascolti con 2,2 milioni di persone, ...

Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019