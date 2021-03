Ascoli, Sottil: “Non sono una persona che dice bestemmie, ho ricevuto una precisa educazione” (Di sabato 27 marzo 2021) Il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil si è difeso in una nota pubblicata dal club bianconero dopo la multa di 1250 euro comminata dalla Figc a causa delle espressioni blasfeme in occasione della sfida contro la Reggiana disputata lo scorso 14 febbraio. “Non mi piace che venga fuori l’immagine di una persona che è solita dire bestemmie perchè non lo sono, nella maniera più assoluta”. “Ho ricevuto una precisa educazione da parte dei miei genitori, mia madre in modo particolare”, ha continuato il tecnico bianconero. “sono un padre di famiglia che ci tiene sempre a dare il buon esempio e ad essere un punto di riferimento per i miei figli. Si può sempre sbagliare e nella concitazione del gioco può capitare che si trascenda e si pronuncino ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Il tecnico dell’Andreasi è difeso in una nota pubblicata dal club bianconero dopo la multa di 1250 euro comminata dalla Figc a causa delle espressioni blasfeme in occasione della sfida contro la Reggiana disputata lo scorso 14 febbraio. “Non mi piace che venga fuori l’immagine di unache è solita direperchè non lo, nella maniera più assoluta”. “Hounada parte dei miei genitori, mia madre in modo particolare”, ha continuato il tecnico bianconero. “un padre di famiglia che ci tiene sempre a dare il buon esempio e ad essere un punto di riferimento per i miei figli. Si può sempre sbagliare e nella concitazione del gioco può capitare che si trascenda e si pronuncino ...

