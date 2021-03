Ascoli, Sottil dopo la multa per bestemmie: “Non sono solito farlo. Voglio dare il buon esempio” (Di sabato 27 marzo 2021) Andrea Sottil fa chiarezza.dopo il provvedimento del Giudice Sportivo per avere proferito 12 volte espressioni blasfeme, durante Reggiana-Ascoli dello scorso 14 febbraio, arriva la replica di Andrea Sottil. Il tecnico, all'indomani della notizia, ha affidato le sue parole al sito dell'Ascoli per fare chiarezza sull'accaduto.“Non mi piace che venga fuori l’immagine di una persona che è solita dire bestemmie perché non lo sono, nella maniera più assoluta. Ho ricevuto una precisa educazione da parte dei miei genitori, mia madre in modo particolare. sono un padre di famiglia che ci tiene sempre a dare il buon esempio e ad essere un punto di riferimento per i miei figli. Si può sempre sbagliare e nella ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Andreafa chiarezza.il provvedimento del Giudice Sportivo per avere proferito 12 volte espressioni blasfeme, durante Reggiana-dello scorso 14 febbraio, arriva la replica di Andrea. Il tecnico, all'indomani della notizia, ha affidato le sue parole al sito dell'per fare chiarezza sull'accaduto.“Non mi piace che venga fuori l’immagine di una persona che è solita direperché non lo, nella maniera più assoluta. Ho ricevuto una precisa educazione da parte dei miei genitori, mia madre in modo particolare.un padre di famiglia che ci tiene sempre aile ad essere un punto di riferimento per i miei figli. Si può sempre sbagliare e nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Sottil Sottil si difende: "Non mi piace venir fuori come un bestemmiatore" Andrea Sottil, tecnico dell'Ascoli, è stato multato per aver pronunciato 12 bestemmie nella gara contro la Reggiana: la sua ...

Cacciatore ad Ascoli, domani la firma. Disponibile per Cosenza ...ad Ascoli il calciatore ha lavorato sodo per recuperare la migliore condizione dopo 9 mesi di inattività e negli ultimi quattro giorni si è aggregato in pianta stabile al gruppo di Andrea Sottil . ...

Ascoli: ha bestemmiato 12 volte, multato Sottil Agenzia ANSA Sottil si difende: «Non mi piace venir fuori come un bestemmiatore» Andrea Sottil, tecnico dell'Ascoli, è stato multato per aver pronunciato 12 bestemmie nella gara contro la Reggiana: la sua replica ...

“Record” di bestemmie! Il G.S. punisce Andrea Sottil La Figc ha inflitto un’ammenda di 1.250 euro all’allenatore dell’Ascoli, Andrea Sottil, per avere usato ripetute espressioni blasfeme durante la partita contro la Reggiana, valida per il campionato di ...

