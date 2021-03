Aruba entra nel mercato della fibra ottica

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 27 marzo 2021)ha siglato un accordo strategico con Open Fiber per portare la verabasata sulla rete FTTH (Fiber To The Home) nelle aziende e nelle case dei privatiS.p.A., il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, e Open Fiber,… L'articolo Corriere Nazionale.