Arriva un nuovo Decreto Draghi: altro mese senza zona gialla (Di sabato 27 marzo 2021) Sul tavolo del Governo sembrerebbe aver vinto la linea rigorista che vede l’Italia chiusa per un altro mese, o meglio senza zona gialla ma solo rossa e arancione. Il premier Draghi ieri, 26 marzo, dopo la riunione ha dichiarato che “non esclude cambiamenti in corso e che sarà valutata, anche dopo la firma del Decreto, la situazione settimana dopo settimana”. Dopo Pasqua (dove i giorni 3,4,5 saremo tutti in zona rossa) con il nuovo Decreto (di cui manca solo la firma di Mario Draghi) quindi niente regioni gialle ma soltanto rosse e arancioni. Questo dal 7 aprile (data in cui entrerà in vigore) fino almeno a fine mese (30 aprile), ma c’è chi prevede (come scritto anche sul Corriere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Sul tavolo del Governo sembrerebbe aver vinto la linea rigorista che vede l’Italia chiusa per un, o meglioma solo rossa e arancione. Il premierieri, 26 marzo, dopo la riunione ha dichiarato che “non esclude cambiamenti in corso e che sarà valutata, anche dopo la firma del, la situazione settimana dopo settimana”. Dopo Pasqua (dove i giorni 3,4,5 saremo tutti inrossa) con il(di cui manca solo la firma di Mario) quindi niente regioni gialle ma soltanto rosse e arancioni. Questo dal 7 aprile (data in cui entrerà in vigore) fino almeno a fine(30 aprile), ma c’è chi prevede (come scritto anche sul Corriere ...

