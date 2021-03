Arriva l’assegno familiare, come fare per ottenerlo (Di sabato 27 marzo 2021) Il Governo Draghi è pronto a varare il nuovo assegno familiare. Naturalmente il provvedimento seguirà alcune regole ben precise. Famiglia – immagine di repertorio (Google Images)In questi mesi, tra ritardi e problemi di vario genere, il Governo ha messo a disposizione dei cittadini diversi aiuti. Spesso però le persone non sanno come accedere a questi contributi perdendosi tra scartoffie varie. A breve arriverà un nuovo bonus: l’assegno familiare. Il provvedimento sarà in vigore dal 1° luglio e darà la possibilità alle famiglie di ricevere 250 euro al mese. Nel caso di figli disabili, invece, ci sarà una maggiorazione. L’idea è quella di offrire alle famiglie un sostegno economico. Se questo provvedimento aveva prima una certa utilità, con questa pandemia diventa praticamente necessario. Molte ... Leggi su chenews (Di sabato 27 marzo 2021) Il Governo Draghi è pronto a varare il nuovo assegno. Naturalmente il provvedimento seguirà alcune regole ben precise. Famiglia – immagine di repertorio (Google Images)In questi mesi, tra ritardi e problemi di vario genere, il Governo ha messo a disposizione dei cittadini diversi aiuti. Spesso però le persone non sannoaccedere a questi contributi perdendosi tra scartoffie varie. A breve arriverà un nuovo bonus:. Il provvedimento sarà in vigore dal 1° luglio e darà la possibilità alle famiglie di ricevere 250 euro al mese. Nel caso di figli disabili, invece, ci sarà una maggiorazione. L’idea è quella di offrire alle famiglie un sostegno economico. Se questo provvedimento aveva prima una certa utilità, con questa pandemia diventa praticamente necessario. Molte ...

Advertising

infoitinterno : Arriva da luglio l'assegno unico familiare, quali sono i requisiti per ottenerlo? - dukana2 : RT @bioccolo: @Chiappuz @cgilnazionale @LaStampa @ElianaComo Ed oggi ti arriva la risposta da brunetta sullo smartworking. È un dispositivo… - dinopagano74 : RT @TrendOnline: #assegnounico da luglio arriva la rivoluzione dei #Bonus #famiglia #INPS ! Leggi l’articolo per sapere cosa cambierà e a… - alnomepensodopo : @IHQmasterpiece Che poi l'assegno mensile arriva a lei, tra l'altro... - TrendOnline : #assegnounico da luglio arriva la rivoluzione dei #Bonus #famiglia #INPS ! Leggi l’articolo per sapere cosa cambie… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’assegno L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE