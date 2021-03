Arriva il caldo africano da lunedì 29 marzo | ecco dove

(Di sabato 27 marzo 2021) Prepariamoci al primo sprint della primavera e a tirar fuori le maniche corte. Dalla prossima settimana infatti, fa sapere il team del sito ilmeteo.it, grazie al primo soffio della stagione dell’anticicloneci aspetta una maggior stabilità atmosferica e soprattutto un deciso aumento delle temperature con punte massime fin verso i 26°C. Facciamo quindi il punto della situazione per capire meglio l’evoluzione meteorologica e tutti i dettagli fino alla giornata di Pasqua. Dando uno sguardo al quadro sinottico possiamo vedere come da29 si farà vivo il grande protagonista che solitamente ci tiene compagnia durante la stagione estiva: l’anticiclone. Ormai non ci sono dubbi, nella parte finale die nei primi giorni di aprile è prevista una sua espansione verso l’Europa centrale e meridionale, ...

Farà piuttostopure nei fondovalle alpini, in città come Trento e Bolzano, dove si potrebbero addirittura raggiungere e superare i 27°C. Come succede spesso in questa stagione, tuttavia, le ...IN AUMENTO, CON VALORI DA PRIMAVERA INOLTRATA Le temperature saliranno anche vertiginosamente, con ilche dovrebbe esplodere in modo più incisivo nella prima parte della settimana di ...Per ora di scontato c'è l'arrivo dell'anticiclone africano e la prima vera ondata di caldo che investirà tutto il Paese.Da domani, Domenica delle Palme, sono in arrivo 7 giorni di caldo fuori stagione , ma a Pasqua, al centronord, sono previsti temporali, grandine e anche neve a ...