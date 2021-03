Armati di spray al peperoncino | rapinano una donna | bottino da 30 mila euro | due arresti

(Di sabato 27 marzo 2021) Nella giornata di venerdì 26 marzo, i carabinieri di Bergamo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, accusate di rapina aggravata, commessa a Seriate lo scorso ottobre. Oltre alle due misure cautelari, sono state eseguite diverse perquisizioni nei confronti di altre persone indagate. Il fatto risale allo scorso 26 ottobre, quando una, dipendente di una ditta che opera all’interno del mercato ortofrutticolo di Seriate, mentre si recava in banca per depositare l’incasso giornaliero, fu avvicinata da due uomini a bordo di un motorino i quali, con l’utilizzo diurticante al, la aggredirono, portando via circa 30. Le indagini, coordinate dalla Procura della repubblica di Bergamo e condotte dai militari della Sezione ...

