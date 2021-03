Aouar Juventus | nuove conferme | accordo vicino | cifre e dettagli

(Di sabato 27 marzo 2021)– La Juve avrebbe individuato il suo prossimo acquisto in Houssem. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, sarebbero ridotte al lumicino le chance del centrocampista di restare ancora un altro anno al Lione. I contatti con l’agente del calciatore procedono spediti, e nel corso delle prossime settimane Paratici potrebbe formulare un’offerta ufficiale al presidente Aulas per mettere le mani su un play maker atipico, che può giostrare non solo davanti alla difesa, ma fungere all’occorrenza anche da mezzala., ledell’affare La Juve, che valuta il centrocampista da almeno un anno e mezzo, ha superato la concorrenza di City, Arsenal e Psg. Si sarebbe decisa a rompere gli indugi per cercare di migliorare un reparto qualitativamente in difficoltà. ...

Aouar alla Juventus, calciomercato: il centrocampista nel mirino dei bianconeri non è intenzionato a continuare la sua esperienza in Francia