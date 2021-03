Anziano percorre 2 km a piedi con il deambulatore per fare il vaccino anti Covid: 'Sono solo' (Di sabato 27 marzo 2021) Ha percorso due chilometri a piedi aiutandosi con il per fare il anti . È quanto accaduto ieri a ad un Anziano: l'uomo è arrivato al centro vaccinazione allestito nella Fiera molto affaticato ed è ... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021) Ha percorso due chilometri aaiutandosi con il peril. È quanto accaduto ieri a ad un: l'uomo è arrivato al centro vaccinazione allestito nella Fiera molto affaticato ed è ...

