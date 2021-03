Anticipazioni Amici 20, 2^ puntata del serale: ospite Irama, Pippo Baudo e il nome dell’eliminato (Di sabato 27 marzo 2021) Seconda puntata del serale di Amici 20: ci sarà ospite Irama, Pippo Baudo e Pio e Amedeo, poi doppia eliminazione Sabato 27 marzo 2021 andrà in onda su Canale 5, la seconda puntata del serale di Amici 2021. Gli allievi saranno chiamati a nuove sfide di ballo e di canto sottoposti al giudizio dei tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Il superospite della puntata sarà Irama, che canterà dal vivo “La genesi del tuo colore”, brano presentato a Sanremo 2021. Ci sarà inoltre Pippo Baudo, che sarà presidente di giuria per l’assegnazione del premio Tim. A vincere il premio, sarà la ballerina Giulia Stabile, ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 27 marzo 2021) Secondadeldi20: ci saràe Pio e Amedeo, poi doppia eliminazione Sabato 27 marzo 2021 andrà in onda su Canale 5, la secondadeldi2021. Gli allievi saranno chiamati a nuove sfide di ballo e di canto sottoposti al giudizio dei tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Il superdellasarà, che canterà dal vivo “La genesi del tuo colore”, brano presentato a Sanremo 2021. Ci sarà inoltre, che sarà presidente di giuria per l’assegnazione del premio Tim. A vincere il premio, sarà la ballerina Giulia Stabile, ...

Advertising

zazoomblog : Amici 20 anticipazioni seconda puntata serale: ecco chi sarà eliminato e chi andrà al ballottaggio - #Amici… - sharondeluca5 : Non dovete usare l’#amici20 PER LE ANTICIPAZIONI MA AMICI S P O I L E R CAZZO - oceanidiharry : guarderò amici sta sera, solo per potermi incazzare il doppio dopo aver letto le anticipazioni - TwitGinger : #Amici20: ecco tutte le anticipazioni di stasera! - antonel05473931 : Per chi volesse leggere tutte le anticipazioni della puntata di questa sera può farlo qui ?? -