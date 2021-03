Annalisa Durante | il ricordo a 17 anni dalla tragica uccisione

Advertising

fanpage : Rose bianche sulla tomba di #AnnalisaDurante, la ragazzina uccisa a 14 anni dalla camorra - flowofhappyness : 17anni fa una pallottola vagante durante un inseguimento nel centro storico di Napoli, spezza la vita della 14enne… - Napoliflash24 : Annalisa Durante, sono trascorsi 17 anni dall'agguato - - PalumboPatrizia : RT @rep_napoli: Annalisa Durante, una corona del Comune in ricordo della ragazzina di Forcella [aggiornamento delle 10:37] - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Ass. Clemente: 'Rose bianche per ricordare Annalisa Durante' -

Stamani, in occasione dell'anniversario della tragica uccisione di, il Comune di Napoli ha deposto, nel cimitero dove la giovane è sepolta, un fascio di rose bianche per ricordarla. 'Bianche come la purezza diche a soli 14 anni fu colpita ...... abbattimento barriere architettoniche) riguardano gli edifici Cimarosa, De Amicis, Villanova e Fiorelli della I Municipalità, i plessi Pasquale Scura, Petrarca ein II Municipalità, ...Il libro "Ali spezzate" scritto per ricordare Annalisa nel segno del lavoro fatto a Forcella per consentire ai giovani di sognare ...Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati Bagnoli e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Vicinale Cupa Cinthia ...