Anna e Valentina | le due bimbe nate con gli anticorpi contro il Coronavirus | le mamme si erano vaccinate in gravidanza

(Di sabato 27 marzo 2021) Sonogià protetteil. Si chiamanoe sono venute alla luce all’ospedale di Padova, da duevaccicon un ciclo completo al terzo trimestre di. Nel sangue delle due bambine sono stai trovati glil’infezione. Un caso unico in Italia, come affermato dai medici che hanno seguito la vicenda. Le duesono entrambe professioniste sanitarie:Parolo, immunologa dell’Ulss Euganea, 36 anni, e Valeria Bernardi, ginecologa di 37 anni. Nonmai state contagiate dal virus. Si sono sottoposte volontariamente a inizio gennaio alla prima dose di vaccino e, a distanza di tre settimane, hanno fatto ...

RaiNews : Sono figlie di due dottoresse di Padova #Covid - fanpage : Anna è venuta al mondo il 9 marzo, Valentina il 16 marzo ?? - Riccardi_FVG : ??Anna e Valentina sono nate già con gli #anticorpi contro il #coronavirus! Le loro mamme, entrambe #medici, sono st… - infoitsalute : Valentina e Anna, le due bimbe nate con gli anticorpi da mamme vaccinate - Miky_born2read : RT @mattinodipadova: Due fiocchi rosa. Due neonate già con gli anticorpi contro il coronavirus. Anna, venuta al mondo il 9 marzo, e Valenti… -

La piccola è venuta al mondo il 9 marzo, mentre la piccola il 16 marzo. 'Le due bimbe - come dichiarato da Gianfranco Juric Jorizzo, responsabile dell'équipe di Medicina Prenatale dell'... Valeria e Anna sono pertanto fra le prime donne in gravidanza a vaccinarsi in Italia. La notizie arriva dalla Ulss 6 Euganea di Padova: 'Anna, venuta al mondo il 9 marzo, e Valentina affacciatasi alla ...