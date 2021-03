Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò | “Sta nascendo l’amore | mi coccola tantissimo”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 27 marzo 2021)si stanno innamorando Ora che tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 sono fuori hanno ripreso la loro vita in mano, ovviamente con i limiti consentiti per via delle restrizioni. Mercoledì scorsoè stato ospite a Turchesando e naturalmente il figlio di Walteroltre a parlare della sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà si è espresso anche su. Ricordiamo infatti, che nelle ultime settimane di messa in onda del reality show i due gieffini hanno iniziato una relazione sentimentale. Al momento pare che tale relazione sta procedendo senza alcun intoppo, infatti il modello ha dichiarato: “Si può dire che sta...