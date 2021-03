Amici, conoscete l’ex fidanzato (famoso) di Rosa Di Grazia? Chi c’era prima di Daddy FOTO (Di sabato 27 marzo 2021) Rosa Di Grazia è una delle allieve dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Adesso è legata al compagno di banco Daddy, ma fino a qualche mese fa era fidanzata con un altro ragazzo. Ecco di chi si tratta. Tutti concordano nel dare lo stesso giudizio. Rosa Di Grazia – Solonotizie24l’ex fidanzato di Rosa Rosa è sicuramente una delle allieve più discusse di questa edizione. Secondo il parere di Alessandra Celentano non merita il Serale perché deve ancora perfezionare la sua tecnica di ballo. Dalla parte sua, invece, ha Lorella Cuccarini che vede in lei un enorme potenzialità da far emergere con un costante lavoro. Sul web alcuni danno ragione alla prima mentre altri alla seconda. A prescindere ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 27 marzo 2021)Diè una delle allieve dell’attuale edizione didi Maria De Filippi. Adesso è legata al compagno di banco, ma fino a qualche mese fa era fidanzata con un altro ragazzo. Ecco di chi si tratta. Tutti concordano nel dare lo stesso giudizio.Di– Solonotizie24diè sicuramente una delle allieve più discusse di questa edizione. Secondo il parere di Alessandra Celentano non merita il Serale perché deve ancora perfezionare la sua tecnica di ballo. Dalla parte sua, invece, ha Lorella Cuccarini che vede in lei un enorme potenzialità da far emergere con un costante lavoro. Sul web alcuni danno ragione allamentre altri alla seconda. A prescindere ...

