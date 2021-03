Amici 20, Stefano de Martino criticato per quel voto nella puntata serale: ‘Non si spiega’ (Di sabato 27 marzo 2021) Sabato 27 marzo torna l’appuntamento con il serale di Amici 20; una nuova eliminazione attende gli allievi della scuola e una difficile scelta per Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, i giudici di questa edizione. Non mancano le discussioni tra gli insegnanti e nemmeno le critiche verso le scelte dei giudici; in particolare fa discutere un voto dato da Stefano De Martino. Ma andiamo con ordine e se non volete sapere chi sarà eliminato fermatevi qui. Come per la prima puntata saranno due le eliminazioni: una verrà comunicata in studio, mentre la seconda come per la precedente puntata verrà data ai ragazzi al loro ritorno in casetta. I primi ad andare in ballottaggio e a rischiare l’eliminazione saranno Martina, Ibla e ... Leggi su funweek (Di sabato 27 marzo 2021) Sabato 27 marzo torna l’appuntamento con ildi20; una nuova eliminazione attende gli allievi della scuola e una difficile scelta perDe, Emanuele Filiberto e Stash, i giudici di questa edizione. Non mancano le discussioni tra gli insegnanti e nemmeno le critiche verso le scelte dei giudici; in particolare fa discutere undato daDe. Ma andiamo con ordine e se non volete sapere chi sarà eliminato fermatevi qui. Come per la primasaranno due le eliminazioni: una verrà comunicata in studio, mentre la seconda come per la precedenteverrà data ai ragazzi al loro ritorno in casetta. I primi ad andare in ballottaggio e a rischiare l’eliminazione saranno Martina, Ibla e ...

Advertising

stefano_romani : @lacucinaverde @AlessandroFusi9 @MoManjii @MoviLibertario Difficile trovare amici non ipnotizzati, già ne avevo poc… - stefano_romani : RT @lacucinaverde: @MoManjii Con amici non ipnotizzati incontratevi a casa, andate in giro a passeggio, cercate ristoranti che stanno resis… - giocarmon : Se si prendono i numeri della serie naturale, partendo da 1, 10 a 10 e si moltiplicano fra loro, si ottiene un nume… - giocarmon : Per i numeri a cinque cifre vale questa regola: Preso un numero di 5 cifre se ne ottiene un altro mescolando casual… - CeciliaPaezMor2 : RT @Vale12008189: Quando SDG rappresentò a pieno l’intero fandom #prelemi stanco di sentir dire a quei due falsi “Siamo amici” “È il mio St… -