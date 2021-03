Amici 20 | le anticipazioni della seconda puntata del serale | i ballottaggi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 27 marzo 2021) LEDELDI20 Ladeldi20, andrà in onda sabato 27 marzo alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto durante la registrazione di giovedì. LEGGI ANCHE20, LA PRIMADEL: I PRIMI DUE ELIMINATI GLI OSPITI DI QUESTA SERA Gli ospiti in studio di questa sera saranno Pio e Amedeo, come nella scorsa, in più ci sarà anche l’ex concorrente Irama che finalmente ha terminato il suo periodo di quarantena preventiva a causa di essere stato in contatto con una persona positiva al Coronavirus. Per tale motivo non ha potuto nemmeno esibirsi in diretta durante la settimana del Festival di Sanremo; è stato giudicato grazie alla ...