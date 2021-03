Amici 20, i ballerini professionisti gelano Rosa Di Grazia: “Come ci è arrivata al serale?” (Di sabato 27 marzo 2021) Alcuni ballerini professionisti hanno commentato le esibizioni di Rosa di Amici 20: il giudizio non è affatto positivo La scorsa settimana è iniziato il serale di Amici 2021 e i telespettatori hanno assistito le prime performance dei ragazzi. Tra queste, c’erano anche quelle di Rosa Di Grazia, ballerina di origini partenopee spesso criticata dall’insegnate Alessandra Celentano. Ad esprimere un parere da esperti sulle esibizioni della ballerina, ci hanno pensato alcuni ballerini professionisti della trasmissione sul canale Youtube Chorus Ballet. Non appena hanno assistito ad una performance di Rosa in sfida con l’avversaria Serena Marchese, i ballerini hanno esordito: “No, non ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 27 marzo 2021) Alcunihanno commentato le esibizioni didi20: il giudizio non è affatto positivo La scorsa settimana è iniziato ildi2021 e i telespettatori hanno assistito le prime performance dei ragazzi. Tra queste, c’erano anche quelle diDi, ballerina di origini partenopee spesso criticata dall’insegnate Alessandra Celentano. Ad esprimere un parere da esperti sulle esibizioni della ballerina, ci hanno pensato alcunidella trasmissione sul canale Youtube Chorus Ballet. Non appena hanno assistito ad una performance diin sfida con l’avversaria Serena Marchese, ihanno esordito: “No, non ...

kogane_keith28 : RT @Novella_2000: Alcuni ballerini professionisti guardano le esibizioni di Rosa e commentano: 'Come ci è arrivata al serale?' (VIDEO) #ami… - lamaria0118 : Ballerini professionisti che commentano la prima puntata di amici, CONSIGLIATISSIMO anche se volete farvi qualche r… - DavideRTramonta : RT @Novella_2000: Alcuni ballerini professionisti guardano le esibizioni di Rosa e commentano: 'Come ci è arrivata al serale?' (VIDEO) #ami… - flamanc24 : RT @Novella_2000: Alcuni ballerini professionisti guardano le esibizioni di Rosa e commentano: 'Come ci è arrivata al serale?' (VIDEO) #ami… - _cIarissa_ : Ad esempio vi ricordate quel reality che facevano su Rai 2 incentrato sulla danza?? Era una specie di Amici ma solo… -