Amici 20 | chi è il ballerino Giuseppe Giofrè | carriera e successi

Giuseppe Giofrè è un ballerino professionista, il quale è riuscito a vincere l'edizione numero 15 del talent show di Maria De Filippi. Giuseppe Giofrè, chi è il ballerino di Amici 20, carriera e successi (Instagram)Nasce a Gioia Tauro nel 1993, dove riesce a coltivare sin da piccolo la passione per la danza. La vittoria riscossa ad Amici, gli consente di avere una borsa di studio. Questa verrà spesa per la scuola di danza "Millenium Dance Complex" a Los Angeles, proprio in America troverà la passione per lo studio della danza in maniera professionale. Subito dopo verrà ingaggiato nel corpo di ballo del talent show "X Factor UK", dove riuscirà a lanciare anche un suo singolo, intitolato "Break".

