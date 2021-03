Amici 20, anticipazioni seconda puntata serale: ecco chi sarà eliminato e chi andrà al ballottaggio (Di sabato 27 marzo 2021) ecco le anticipazioni della seconda puntata serale di Amici 20, in onda stasera su Canale 5: ecco chi sarà eliminato e chi andrà al ballottaggio. La seconda puntata serale di Amici 20, grazie alle registrazioni, ha già svelato chi sarà eliminato e chi andrà al ballottaggio tra gli allievi rimasti in gara. I contendenti di Amici quest'anno sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori, la prima è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Arisa e Lorella Cuccarini, la terza a Anna Pettinelli e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021)ledelladi20, in onda stasera su Canale 5:chie chial. Ladi20, grazie alle registrazioni, ha già svelato chie chialtra gli allievi rimasti in gara. I contendenti diquest'anno sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori, la prima è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, laa Arisa e Lorella Cuccarini, la terza a Anna Pettinelli e ...

