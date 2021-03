Amici 20 anticipazioni, Irama torna al serale del talent (Di sabato 27 marzo 2021) I telespettatori sono in attesa di assistere al secondo serale di Amici 20, che è stato registrato e che riserverà delle grandi sorprese, come il ritorno di Irama al talent condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni tv sull’atteso appuntamento tv serale del format di Canale 5, infatti, prevedono l’ospitata in studio del biondo cantante e vincitore storico del talent, che reduce da Sanremo 2021 si esibirà con il suo singolo presentato al Festival. Inoltre, dal daytime pomeridiano dello show sono stati riportati gli ultimi aggiornamenti riguardanti il concorso aperto nella scuola di talenti per il Premio Tim. Di tutto questo e molto altro ancora, vi parliamo nel nostro articolo. Amici 20, Irama ospite al ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021) I telespettatori sono in attesa di assistere al secondodi20, che è stato registrato e che riserverà delle grandi sorprese, come il ritorno dialcondotto da Maria De Filippi. Letv sull’atteso appuntamento tvdel format di Canale 5, infatti, prevedono l’ospitata in studio del biondo cantante e vincitore storico del, che reduce da Sanremo 2021 si esibirà con il suo singolo presentato al Festival. Inoltre, dal daytime pomeridiano dello show sono stati riportati gli ultimi aggiornamenti riguardanti il concorso aperto nella scuola dii per il Premio Tim. Di tutto questo e molto altro ancora, vi parliamo nel nostro articolo.20,ospite al ...

