Altro che modello Italia: da Conte a Draghi, il fallimento della gestione Covid (Di sabato 27 marzo 2021) Ci hanno raccontato a lungo, soprattutto durante la prima fase della pandemia, che l’Italia era diventata di colpo un modello da imitare, lodata dall’opinione pubblica estera per il coraggio e la rapidità delle sue scelte, pur dolorose. Una retorica che è stata smontata passo dopo passo col passare dei mesi, di fronte agli errori marchiani del governo Conte prima e Draghi poi. Con tanto di stroncatura netta che oggi arriva dalle pagine dell’agenzia di stampa americana Bloomberg, che chi ha messo in fondo alla graduatoria dei luoghi dove l’emergenza Covid-19 viene gestita nella maniera più efficace. Nella classifica, che raggruppa 53 diverse nazioni, l’Italia occupa infatti soltanto il 40° posto, a riprova di quanto anche il giudizio della stampa ... Leggi su ilparagone (Di sabato 27 marzo 2021) Ci hanno raccontato a lungo, soprattutto durante la prima fasepandemia, che l’era diventata di colpo unda imitare, lodata dall’opinione pubblica estera per il coraggio e la rapidità delle sue scelte, pur dolorose. Una retorica che è stata smontata passo dopo passo col passare dei mesi, di fronte agli errori marchiani del governoprima epoi. Con tanto di stroncatura netta che oggi arriva dalle pagine dell’agenzia di stampa americana Bloomberg, che chi ha messo in fondo alla graduatoria dei luoghi dove l’emergenza-19 viene gestita nella maniera più efficace. Nella classifica, che raggruppa 53 diverse nazioni, l’occupa infatti soltanto il 40° posto, a riprova di quanto anche il giudiziostampa ...

Maurizio_Lupi : Come è possibile che ad ogni segnale di apertura corrisponda, nel giro di poche ore, una presa di posizione del Com… - NicolaMorra63 : In Calabria, la categoria 'Altro', che può significare tutto o niente, è in percentuale il doppio del dato nazional… - matteorenzi : Ho apprezzato che Draghi abbia insistito sulla riapertura della #scuola come priorità assoluta. Stiamo sottovalutan… - EnryMad : RT @intuslegens: 3600 positivi in TI. Lo 0,006% degli italiani. Ciò renderebbe «normale» che il governo segreghi e faccia fallire milioni d… - MauroPelizzoni2 : @mamo75r @tota_mif ALCUNI avvocati senz'altro. In 1 milione di 'abusivi' trovi ogni professione. In Puglia mi dicon… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Olimpico col pubblico o l'Italia perde l'Europeo Mai come in questo momento però la Federcalcio sta lavorando a un altro obiettivo: quello del ... Cifra che in questo momento può apparire quasi provocatoria ma che potrebbe essere raggiunta davanti a ...

Stanotte torna l'ora legale: cos'è, quando scatta e quali vantaggi porta ...da un giorno all'altro può causare infatti insonnia e di conseguenza stanchezza, irritabilità, stress e perdita della concentrazione. Inconvenienti temporanei dovuti al nostro orologio biologico che ...

Vaccinazioni Emilia Romagna: altro che modello. E' una vergogna La Pressa GDS – Ibra pronto a rinnovare il contratto Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è pronto a rinnovare il proprio contratto con il club rossonero. Il campione ...

Gesam a caccia di due punti per i play-out Vincere a Vigarano nell’anticipo di oggi alle 18.30 e poi confidare nell’"aiuto" di Sassari che ha lo scontro diretto con Broni domani ...

Mai come in questo momento però la Federcalcio sta lavorando a unobiettivo: quello del ... Cifrain questo momento può apparire quasi provocatoria mapotrebbe essere raggiunta davanti a ......da un giorno all'può causare infatti insonnia e di conseguenza stanchezza, irritabilità, stress e perdita della concentrazione. Inconvenienti temporanei dovuti al nostro orologio biologico...Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è pronto a rinnovare il proprio contratto con il club rossonero. Il campione ...Vincere a Vigarano nell’anticipo di oggi alle 18.30 e poi confidare nell’"aiuto" di Sassari che ha lo scontro diretto con Broni domani ...