Altro che dittatura sanitaria: l'obbligo vaccinale è solo buonsenso (Di sabato 27 marzo 2021) di Emanuela Ghignoni, Francesco Pastore e Leonello Tronti Qualcuno propone l'obbligo vaccinale per tutti. Molti lo propongono almeno per il personale della sanità. Ormai sono già numerosi i casi di infermieri no-vax che hanno causato focolai Covid negli ospedali. I no-vax si oppongono invocando una presunta libertà di scelta. Ma cosa c'è di male nell'obbligo vaccinale? Chi non si vaccina non ha un argomento, neppure uno solo. E con i suoi pregiudizi rischia di danneggiare gli altri, oltre che se stesso. l'obbligo vaccinale è giustificato innanzitutto da argomenti paternalistici (in senso tecnico). C'è gente che non capisce quale sia il proprio bene. Perciò, chi tutela il bene comune deve costringerli a fare il loro bene, per sé e per gli altri. È lo stesso ragionamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Governare il futuro. Investire in educazione all'umanità e alla civiltà, subito ... forse, persino prima di prendercela con i Signori delle tecnologie - che pure hanno enormi responsabilità perché dovrebbero, tra l'altro, tener presente che questa è non quella dell'Eden e la ...

Inter, tamponi ancora tutti negativi MILANO - Altro sospiro di sollievo per l'Inter. Stamani è arrivato l' esito dell'ultimo "giro" di tamponi effettuati ieri alla Pinetina e non sono state riscontrate nuove positività dopo che hanno contratto il ...

Vaccinazioni Emilia Romagna: altro che modello. E' una vergogna La Pressa Il tabloid di gossip si sta interessando dell'Isola dei Famosi per Paul Gascoigne Elisa Isoardi è una delle protagoniste assolute dell'Isola dei Famosi ed è stata notata anche dal Sun, soprattutto per la sua bellezza.

Il costituzionalista Marini: “non è incostituzionale non vaccinare 80enni” Condividi questo articolo:Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Non c’è alcun profilo di incostituzionalità, ma di mera inopportunità nel non aver vaccinato prima tutti gli ultra ottantenni in tutte le Regioni ...

