“Altre regioni in zona rossa”. Covid, l’Italia si blinda: la decisione costretta del governo (Di sabato 27 marzo 2021) Più di mezza Italia in zona rossa, quindi, perché la curva dei contagi sembra rallentare come dimostra l’indice Rt nazionale in calo a 1.08, ma il quadro rimane complicato, come evidenzia il report settimanale dell’Iss e come ricordano i 23.987 casi con cui va in archivio il 26 marzo. Sono infatti 23.987 i contagi da coronavirus in Italia il 26 marzo, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. La tabella del ministero della Salute fa riferimento ad altri 457 morti, che portano il totale a 107.256 vittime dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 354.982 tamponi, l’indice di positività è al 6,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3628 (+8). Nell’Italia dell’emergenza coronavirus, in cui 13 tra regioni e province hanno un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Più di mezza Italia in, quindi, perché la curva dei contagi sembra rallentare come dimostra l’indice Rt nazionale in calo a 1.08, ma il quadro rimane complicato, come evidenzia il report settimanale dell’Iss e come ricordano i 23.987 casi con cui va in archivio il 26 marzo. Sono infatti 23.987 i contagi da coronavirus in Italia il 26 marzo, secondo i dati dellenel bollettino della Protezione Civile. La tabella del ministero della Salute fa riferimento ad altri 457 morti, che portano il totale a 107.256 vittime dall’inizio dell’epidemia di-19. Da ieri sono stati eseguiti 354.982 tamponi, l’indice di positività è al 6,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3628 (+8). Neldell’emergenza coronavirus, in cui 13 trae province hanno un ...

