Akash Kumar: “Perché non sono rimasto all’Isola dei Famosi”. Ma ce l’ha anche con Ilary Blasi (Di sabato 27 marzo 2021) Akash Kumar continua a far parlare di sé. Dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi, le quotidiane foto, teorie e smentite sul presunto intervento agli occhi per renderli azzurri e gli attacchi a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (entrambi opinionisti del reality show), il modello di origine indiana ha registrato una serie di dirette Instagram che fanno già discutere. Perché questa volta, come riporta il sito Biccy, Akash ha parlato di Ilary Blasi, la conduttrice dell’Isola, ma non solo. L’ex naufrago ha anche spiegato Perché non ha accettato di restare su Parasite Island e dunque provare a continuare l’avventura al reality: “Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021)continua a far parlare di sé. Dopo l’eliminazionedei, le quotidiane foto, teorie e smentite sul presunto intervento agli occhi per renderli azzurri e gli attacchi a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (entrambi opinionisti del reality show), il modello di origine indiana ha registrato una serie di dirette Instagram che fanno già discutere.questa volta, come riporta il sito Biccy,ha parlato di, la conduttrice dell’Isola, ma non solo. L’ex naufrago haspiegatonon ha accettato di restare su Parasite Island e dunque provare a continuare l’avventura al reality: “Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - infoitcultura : Isola 15, Akash Kumar contro Ilary Blasi: 'Non so chi sia' | Isa e Chia - infoitcultura : Akash Kumar contro Ilary Blasi: “Non so chi sia”. Duro confronto a L’Isola? - acquasumartex : nella mia tl ho letto questo scempio... akash kumar ma tu chi cazzo sei? un buffone al quale ilary ha dato una gran… -