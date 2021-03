Akash Kumar, il popolo dei social lo incastra: la foto da piccolo è presa da Google (Di sabato 27 marzo 2021) Akash Kumar finisce nella bufera: il popolo dei social svela la clamorosa gaffe del modello nato in India: la foto da piccolo è preda da Google Akash Kumar continua ad… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 marzo 2021)finisce nella bufera: ildeisvela la clamorosa gaffe del modello nato in India: ladaè preda dacontinua ad… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - opinioni_acaso : Comunque Akash Kumar non è trash o strano, è inquietante e basta #tommasozorzi #isola - blogtivvu : Akash Kumar e i messaggi in privato con Barbara d’Urso: ecco cosa gli avrebbe detto #isola - GiuseppeporroIt : Akash Kumar rivela di aver parlato in privato con Milly Carlucci e Barbara d'Urso: ecco cosa si son detti… -